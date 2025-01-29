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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC’de

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere KKTC’ye geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC’de

Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı.

Temaslar

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek ve 5 yıllık kalkınma planı lansmanına katılacak.

Ziyareti sırasında muhtarlar ve gençlerle de bir araya gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin 2. Olağan KKTC Bölge Genel Kurulu’na da katılacak.

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