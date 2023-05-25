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Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda KKTC’de kullanılan oylar bugün Türkiye’ye gönderildi

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda KKTC’de kullanılan oylar bugün Türkiye’ye gönderildi
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda KKTC’de kullanılan oylar bugün Türkiye’ye gönderildi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için KKTC’de kullanılan oylar, oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından bugün Ercan Havalimanı üzerinden İstanbul’a gönderildi.

Seçimin ikinci turunda, seçmenler, Cumhur İttifakı’nın adayı Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’deki ikinci tur oy kullanma sürecinin başarıyla tamamlandığını söyleyerek, yaklaşık 85 bine yakın oy kullanıldığını bu rakamın ilk turdan yaklaşık iki bin oy daha fazla olduğunu açıkladı.

Feyzioğlu, Ercan Havalimanı’nda yaptığı basın açıklamasında, seçimlerin ikinci tur oy verme sürecinin KKTC’de başarıyla tamamlandığını bugün yaklaşık 15.00 sıralarında oyların Ercan Havalimanı üzerinden önce İstanbul ardından da Ankara’ya gönderileceğini belirtti.

Sürecin hiçbir sorun yaşanmadan tamamlandığına işaret eden Feyzioğlu, bunda demokratik olgunlukla hareket eden siyasi parti temsilcilerinin rolünün büyük olduğunu belirtti.

Sandık kurulları, siyasi parti temsilcileri ve katkı koyan herkese teşekkür eden Feyzioğlu, “Demokrasinin güzelliği bu. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Uyguladığımız sistem dünyanın en güvenilir sistemlerinden biri” dedi.

 

Tüm süreci siyasi parti temsilcilerinin yürüttüğüne dikkati çeken Feyzioğlu, hiçbir açığı olmayan bir sistem yürütüldüğünü vurguladı.

 

Hangi sandıktan kaç zarf çıktığının kayda girdiğini anlatan Feyzioğlu, diplomatik kuryelerin yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin de uçakta bulunacağını, torbaların bir an bile boş bırakılmadığını belirtti.

-Oy verme işlemi dün gece sona erdi

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için tüm yurt dışı sandıklarda olduğu gibi KKTC’de de oy verme işlemi dün gece saat 22.00’de sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre 140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de ikinci tur oylama işlemleri 20 Mayıs’ta başlamıştı.

Seçmenler, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda kurulan sandıklarda oy verdi.

Güzelyurt’ta ise iki gün süren oy verme işlemi 21 Mayıs’ta sona ermişti.

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