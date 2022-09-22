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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi.

TCMB geçen ay bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürmüştü.  Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini geçen yılın sonundan beri sabit tutuyordu. Kurul, en son Aralık 2021'de politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirmişti.

Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi, "Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir. Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir. Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir"

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