  • BIST 2.564,01
  • Altın 1004.322
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.2645
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8’den yüzde 60,4’e çıkardı

»
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4 olarak açıkladı. Merkez Bankası Nisan ayında, yüzde 23,2'lik yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'e yükseltmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8’den yüzde 60,4’e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4 olarak açıkladı. Kavcıoğlu, "2023 yılı sonunda yüzde 19.2 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir." dedi.

TCMB "Enflasyon Raporu 2022-III" sunumunu şu şekilde yaptı:

"Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir.

Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecindedir. Mayıs ayında Sanayi üretimi yıllık bazda 9.1 oranın güçlü bir artış kaydetmiştir.

Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’ın taciz girişimini Türk Sahil Güvenlik ekipleri önledi26 Temmuz 2022 Salı 19:01
  • Erdoğan Rusya’ya gidiyor26 Temmuz 2022 Salı 16:45
  • Türkiye'de Akaryakıtta beklenen indirim geldi!26 Temmuz 2022 Salı 16:13
  • Elif Çakır: Erdoğan'ın AK Parti’nin kalesi sayılan Kayseri’de bile ilgi görmemesinin nedeni...26 Temmuz 2022 Salı 09:44
  • Erdoğan’ın yeni ekonomi modeli: Sabır25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:37
  • Sedat Peker davasında itiraza ret25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:15
  • Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Bay Kemal' hitabını Twitter ve Instagram Bio'suna ekleyerek sahiplendi!25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:26
  • İstanbul Milletvekili Oya Ersoy artan covıd vakaları ve alınmayan tedbirleri meclis gündemine taşıdı.25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:20
  • AKP'li Tayyar: Çekirdek seçmen dışındaki belirleyici kitle, iktidara kırgın, muhalefetten umutsuz24 Temmuz 2022 Pazar 20:09
  • Milletin Sesi mitingi | Kılıçdaroğlu: Bir değişim çığlığı var, değişimi yapacağız24 Temmuz 2022 Pazar 20:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti