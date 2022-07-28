Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8’den yüzde 60,4’e çıkardı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4 olarak açıkladı. Merkez Bankası Nisan ayında, yüzde 23,2'lik yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'e yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4 olarak açıkladı. Kavcıoğlu, "2023 yılı sonunda yüzde 19.2 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir." dedi.

TCMB "Enflasyon Raporu 2022-III" sunumunu şu şekilde yaptı:

"Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir.

Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecindedir. Mayıs ayında Sanayi üretimi yıllık bazda 9.1 oranın güçlü bir artış kaydetmiştir.

Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır"