“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN VE KKTC, BİR MİLLETİN EVLATLARIDIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Karabağ Zaferi’nin Birinci Yıl Dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada Azerbaycan ile “gardaş” ülke olarak varlığımızı sürdürdüğümüzü, yıllardan beri ülkeye gelip yerleşmiş kardeşlerimizin olduğunu ve onlarla bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Azerbaycan Karabağ’ın bağımsızlığının birinci yıl dönümünde, zulümden kurtulmanın ve bunu bir arada kutlamanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar; “Azerbaycan’ın zaferi, bizim de zaferimizdir.

Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti ve bizim bu bölgedeki varlığımızı sürdürebilmemiz, aynı soydan gelen üç devlet olarak birlikte mücadele etmemiz, Türk coğrafyasına da güç vermektedir. Azerbaycan’ın Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağları; bizim de Doğu Akdeniz’de aynı milletin evlatları, dini, dili ve aynı tarihi paylaşan devletler olarak bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadelede yine bir aradayız. Aramızdaki bağın pekişmesiyle varlığımızı sürdürüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC; bir milletin evlatları olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin veya Azerbaycan’ın başına bir hal gelmesi durumunda, iki devlet de birbiri için gereken neyse onu yapmaya hazırdır.

KKTC’nin varlığının kabulünde federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını;

Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet olduğunu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bütün dünyaya haykırıyoruz. Bizim geri dönüşümüz yok. Azınlık durumuna düşüp Türkiye’nin buradan gitmesine izin vermeyeceğiz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Bu yakınlığın ilelebet devam etmesini umuyor ve birinci zafer yılınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.