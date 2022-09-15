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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile saat 10.20'de Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Semerkant'a gitti.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılacak.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde "Diyalog Ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den Zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım olacak.

Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek Zirve Oturumu'na hitap etmesi ve bu vesileye ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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