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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görüşmesinde, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda tahıl anlaşması ve ikili ilişkileri görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'ın görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

GEMİ LÜBNAN'A HAREKET ETTİ

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından çarşamba günü İstanbul Boğazı'na demirleyen gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından heyet, botlarla gemiden ayrılırken gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

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