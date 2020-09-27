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Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı…

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Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı…
Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı…

ürkiye Cumhuriyeti, tartışmaların sürdüğü Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex açıklandı.

Yeni ilana göre 29 Eylül’de Rodos ve Meis arasında atış eğitimi yapılacak.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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