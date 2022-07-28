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Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

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Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesince sürdürülen çalışmalar kapsamında dün Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü bölgesinde insansız hava aracı (İHA) vasıtasıyla 3 örgüt mensubunun görüntüsünün alındığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının İHA'lar aracılığıyla işaretlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saatlerce süren sabırlı takip sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine kuruldu ve anında imha göreviyle havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla PÖH ve JÖH ortaklığında başlatılan geniş çaplı operasyonlar devam ediyor."

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