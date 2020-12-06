Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’nin Yerli ve Milli Otomobili “GÜNSEL B9” ile Test Sürüşü Yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test eden Ali Murat Başçeri’ye, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Büyükelçi Başçeri, dünya otomotiv endüstrisinin elektrikli otomobil devrimi yaşadığı bir dönemde, vizyoner bir yaklaşımla bu alana yatırım yapan Günsel Ailesi’ni tebrik etti. Ali Murat Başçeri, test sürüşünün ardından GÜNSEL üretim tesislerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ali Murat Başçeri: “Dünyada yaşanan teknolojik devrime ayak uyduran bu vizyoner bakış açısını tebrik ediyorum...”

Test sürüşünün ardından GÜNSEL B9’un performansını değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “Sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşarken, daha ziyade bu araçla ortaya konmak istenen vizyoner bakış açısının keyfini yaşadım” dedi. GÜNSEL’i, yeni çağın kıymetli bir ürünü olarak nitelendiren Büyükelçi, aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme kapasitesini göstermesi açısından da çok önemli bulduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektrikli araç üretimi için atılan bu adımın önümüzdeki dönemlerde çok daha ileri boyutlara ulaşacağına inandığını belirten Ali Murat Başçeri, ülke için önemli bir yere sahip olan üniversitelerin, sanayiye yatırım sağlayacak notkaya gelmiş olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Ali Murat Başçeri: “Türkiye’de bilişim ve bilgi toplumu oluşturmak adına ciddi adımlar atıyoruz. Aynı adımların KKTC’de atıldığını görmekten mutluluk duydum.”

Dünya’da teknolojik bir devrim yaşandığına dikkat çeken Başçeri, “Bilgi ve bilişim çağındayız. Bu değişimlere ayak uydurabilen milletler önümüzdeki dönemde ayaklarının üzerine daha sağlam basabilecekler. İnsanlık tarihinde bu hep böyle olmuştur. Değişime ve yeniliğeuyum sağlayabilen milletler bundan kazanç elde ettiler. Teknolojik devrime uyum sağlamak adına atılan bu adımı önemsiyorum. Türkiye’de de bilişim ve bilgi toplumu oluşturmak adına ciddi adımlar atıyoruz. Aynı adımların KKTC’de atıldığını görmekten mutluluk duydum” diye konuştu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiyemizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize güç veriyor.”

Test sürüşünde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye eşlik eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Başçeri’ye teşekkürlerini sundu. GÜNSEL’in kısa bir süre önce MÜSİAD EXPO fuarında, anavatanla buluştuğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “GÜNSEL’in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiyemizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize güç veriyor” şeklinde konuştu.

GÜNSEL HAKKINDA

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı GÜNSEL’in çalışan sayısı 166’ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025’te binin üzerine çıkacak.

GÜNSEL B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece GÜNSEL, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC’nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu.

GÜNSEL’in ikinci modeli J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9’un tasarım konsepti de MÜSİAD Expo 2020’de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018’de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 2025’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon, 2040’ta ise 56 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.