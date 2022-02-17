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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak

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Piyasaların gözü ekonomi verilerinde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak

Piyasaların gözü ekonomi verilerinde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor.

Kurul bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmesi öngörülmüyor.

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

Para Politikası Kurulu, faiz kararını 14.00'te açıklayacak. 

Haftanın son günü 3 veri açıklanacak

Cuma günü ise piyasalar ocak ayı konut satış istatistiklerini takip edecek.

Şubat ayı tüketici güven endeksi de açıklanacak bir diğer veri olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.

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