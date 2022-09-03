  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü yendi

»
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü yendi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Fahretti Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Koronavirüse yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şarkıcı Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı02 Eylül 2022 Cuma 12:22
  • NATO'dan yeni 30 Ağustos mesajı02 Eylül 2022 Cuma 09:03
  • Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı01 Eylül 2022 Perşembe 20:42
  • Besim Tibuk: Mustafa Kemal ABD mandası istiyordu, ABD kabul etmedi01 Eylül 2022 Perşembe 16:51
  • Erdoğan’dan üstü kapalı Sedat Peker açıklaması01 Eylül 2022 Perşembe 16:19
  • MSB: Pençe-Kilit bölgesinde şehidimiz var01 Eylül 2022 Perşembe 15:46
  • Türkiye açısından da risk arttı!01 Eylül 2022 Perşembe 15:45
  • Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu bugün KKTC’ye geliyor01 Eylül 2022 Perşembe 11:35
  • TC Bakanı Koca Coronaya Yakalandı31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:01
  • Türkiye'de 5,1 büyüklüğünde deprem31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti