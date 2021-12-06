Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ekonomi Ticaret Derneği, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ekonomi Ticaret Derneği, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki heyet ile Ekonomi Ticaret Derneği’nden bir heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile biraraya geldi.

Görüşmede, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Mahmut Özçınar, Türkiye’deki belediyelerle KKTC’deki belediyeler arasındaki ilişki ve iş birliklerinin gelişmesi açısından bu gibi temasların önemli olduğunu kaydetti.

Heyetlere, belediyeler ve birliğin işleyişi ve faaliyetlerini anlatan Özçınar ayrıca, Belediyeler Birliği’nin bulunduğu tarihi bina hakkında da bilgiler verdi.

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdimi yapılarak anı fotoğrafı çekildi.