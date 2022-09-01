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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu bugün KKTC’ye geliyor

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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu bugün KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşecek, Ercan Havalimanında incelemelerde bulunacak.

LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ ALİ MURAT BAŞÇERİ ONUR YEMEĞİ VERECEK

KKTC’ye bu akşam saat 18.00’de gelecek Karaismailoğlu, 19.30'da Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

KARAİSMAİLOĞLU, ERCAN HAVALİMANI’NDA İNCELEME YAPACAK

Karaismailoğlu, yarınki temasları çerçevesinde, saat 10.00’da KKTC heyeti ile teknik toplantıya katılacak ve ardından Ercan Havalimanı’nda inceleme yapacak. Saat 15.00’te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek Karaismailoğlu, saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve görüşmenin ardından saat 17.00'de ülkeden ayrılacak.

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