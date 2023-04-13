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Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum iade ediliyor

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Berkant Semiz'in iadesine karar verdi.
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum iade ediliyor

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Berkant Semiz’in iadesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 22/1988 sayılı Yasa ile onaylanan T.C. ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşme tahtında T.C. uyruklu Berkant Semiz'in, 43/1988 sayılı "Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme ilamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası"nın 3'üncü maddesinin (2)'inci fıkrası uyarınca T.C devletine iade edilmesine karar verdi.”

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