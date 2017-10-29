Türkiye, Cumhuriyet'in 94. yılını kutluyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta ve yurtdışı temsilciliklerde törenler düzenleniyor. İlk resmi tören Anıtkabir'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, Kıbrıs'ta ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenleniyor.

Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, başbakan yardımcıları, bakanlar ve yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Heyet, Atatürk mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmasının ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalamasının ardından tören sona erdi.

Protokol töreninin tamamlanmasının ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ VURGUSU

Erdoğan ardından yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü bu büyük heyecanla idrak ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti her satırı kahramanlıklarla dolu çetin mücadelenin eseridir. Cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz demokrasi destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathındaki halidir. Tüm gazilerimizin hatıralarını saygı ile yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."

ERDOĞAN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda kutlamaları kabul etti.

BİRİNCİ MECLİS'E YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Her yıl 29 Ekim kutlamalarına ev sahipliği yapan AKM'de ise geçit töreni yapılmayacak. AKM'deki askeri geçit töreninin yerine Bakanlıklar'daki Meclis'in önünden, Cumhuriyet'in ilan edildiği Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar 29 Ekim Yürüyüşü düzenlenecek.

KIŞ BAHÇESİNDE RESEPSİYON

Erdoğan'ın Beştepe'deki 'kış bahçesi'nde vereceği resepsiyona siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin de aralarında bulunduğu 2.000 kişi davet edildi.

ETKİNLİKLER NEDENİYE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR KAPALI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu ve çeşitli etkinlikler nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kutlamalar çerçevesinde, 06.30'da kapatılan Vatan Caddesi'nde 16.00'ya trafik akışı sağlanamayacak. Alternatif güzergahlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

Ayrıca, Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Atatürk Koşusu nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında,16.00-18.00'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.- 29 Ekim

İZMİR'DE 4.000 KİŞİ AYNI ANDA ZEYBEK OYNADI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi tarafından dün Smyrna Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda 4 bin kişi, saat 19:23 itibarıyla aynı anda zeybek oynadı.

Yaklaşık 10 dakika süren gösterinin ardından, koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün renkli kalpaklı portresi oluşturuldu.

Gökyüzünden insansız hava aracı 'drone' ile kaydedilen görüntüler, alana kurulan ekrana yansıtıldı. Meydanı dolduran binlerce İzmirli gösteriyi ilgiyle izledi. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği etkinliğin ardından, havai fişek gösterisi yapıldı.

Meydana kurulan dev ekranda 3 boyutlu video mapping gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlik, sanatçı Haluk Levent'in konseriyle devam etti.

Etkinlikten sonra bir konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da şunları söyledi:

"Dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizi kutluyorum. Geçen sene de bir ilki gerçekleştirdik, bu sene de aynı şeyi yaptınız. Bugün burada Sevgili Atatürk'ün renkli kalpaklı resmini 4 bin insanımız gövdesini koyarak yaptı. Aslında bu toprağa bu gövdeler konurken sadece vücudunuzu değil, kalbimizdeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatanımızı, bayrağımızı koydunuz."

CUMHURİYET'İN KAZANIMLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 29 Ekim 1923'te anayasada yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etti.

Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

29 Ekim'in bayram olarak kutlanılmasına 1925 yılından itibaren başlandı.

Cumhuriyet'in en büyük özelliklerinden biri egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmasıdır.Vatandaşa seçme ve seçilme hakkı verilmesi de Cumhuriyet'in önemli kazanımları arasında yer alıyor.