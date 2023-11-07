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Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD Doları bağış

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Türkiye Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD Doları bağışta bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD Doları bağış

Kayıp Şahıslar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’nin, 100 bin ABD Doları (94 bin euro) tutarındaki cömert bağışı için Türkiye'ye en içten teşekkürlerini sunduğu” ifade edildi.

Bu bağışla birlikte, Türkiye'nin KŞK'ya son on üç yılda yaptığı mali yardımın toplam 1 milyon 363 bin euroya ulaştığı kaydedildi.

1981’de BM himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan bir anlaşma ile kurulan KŞK’nın “Kıbrıs'taki Kayıp Şahısların Mezardan Çıkarılması, Kimliklerinin Tespiti ve Kalıntılarının İadesine” ilişkin projesi 2006’da faaliyete geçti ve AB tarafından ortak finanse ediliyor.

Açıklamada, 2023’te bağışlanan bu fonların, “uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlayan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi” projesini destekleyeceği belirtildi.

Şimdiye kadar Kıbrıs’ta her iki toplumdan 1.034 kayıp kişinin kimliği tespit edildiği ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildiği belirtilen açıklamada, KŞK’nın kayıp ailelerinin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güvendiği kaydedildi.

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