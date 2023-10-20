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Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağış

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Türkiye Cumhuriyeti (TC), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 100 bin dolar bağışta bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağış

Bağış çeki, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’ye takdim edildi. Kabulde, Müftüzade’ye, KŞK Üçüncü Üyesine vekaleten Bruce Koepke eşlik etti.

-Feyzioğlu

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yer alan kabulde konuşan Feyzioğlu, kayıp şahıslar meselesinin, insani ve siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı ve garantör ülke olarak KŞK’ya her yıl katkıda bulunduklarını kaydetti.

Kayıplarının akıbetini merak eden, bekleyen ailelerin acısını yürekten paylaştıklarını dile getiren Feyzioğlu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin büyük bir özveriyle çalıştığını ve insanları sevdiklerine kavuşturduğunu belirterek, komitenin emsalsiz hizmetler sunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devleti adına Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık katkıyı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Metin Feyzioğlu, “Umuyorum bu sene daha fazla aileyi kayıplarına kavuşturabiliriz” dedi.

-Müftüzade

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, çok önemli, hassas ve insancıl bir konu olan kayıp şahıslar konusunda her yıl yaptıkları katkı için şükranlarını sundu.

-“Bekleyen ailelere sevdiklerinin mezarı başında dua etme olanağı sağlayacağız”

Her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin yanlarında olduğunu ve yardım ettiğini ifade eden Müftüzade, “Bu yıl da Atlılar toplu mezarında bir kazı başlatmış bulunuyoruz. 2015 yılından beridir bekleyen ailelere, sevdiklerinin mezarı başında dua etme olanağı sağlayacağız” diyerek, bu konuda da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

 

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