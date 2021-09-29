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Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Dolar Yardım

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Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Dolar Yardım
Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Dolar Yardım

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD doları yardımda bulundu. 
TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üyesi Hakkı Müftüzade’yi kabul ederek, 100 Bin ABD dolarlık çeki takdim etti. 

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TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kabulde yaptığı konuşmada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin önemine işaret ederek, komitenin 1963’te adada başlayan müessif olaylarda hayatlarını kaybeden ve henüz naaşlarının nerede olduğu bilinmeyen kayıpların naaşlarının bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslimi konusunda önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı. 
KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ ÖNEMLİ BİR İNSANİ GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR 
Kayıp Şahıslar Komitesinin önemli bir insani görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Büyükelçi Başçeri, son iki yılda içinde bulunulan salgın koşullarına rağmen komitenin bu görevi icra etme konusunda özverili çalışmalarına devam ettiğine işaret etti. 
“Umudumuz bu insani meselenin bir an evvel sona ermesi ve tüm kayıp yakınlarının sevdiklerinin naaşlarına ulaşmasıdır” diyen Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin tüm çalışanlarına verdikleri emekler için teşekkür etti. 

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2006 YILINDAN BU YANA YAPILAN KATKI 1 MİLYON EURO’YU GEÇMİŞ OLACAK   
Türkiye olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını önemsediklerini ve ellerinden gelen tüm katkıyı yaptıklarını anımsatan Büyükelçi Başçeri, bu sene de düzenli olarak yaptıkları katkılara ilave olarak 100 Bin ABD doları katkı yaptıklarını, böylelikle 2006 yılından bu yana yaptıkları katkının 1 milyon Euro’yu geçmiş olacağını söyledi.  
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına finansal olarak katkıda bulunan kurum ve ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 3 arasında bulunduğuna dikkat çeken Büyükelçi Başçeri, her geçen gün şartların biraz daha zorlaştığını belirterek, çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını temenni etti. 
Büyükelçi Başçeri, komiteye çalışmalarında başarılar diledi.  
MÜFTÜZADE 
Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarına teşekkür ederek, Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin de belirttiği gibi 2006 yılından bu yana, TC’nin  komiteye yaklaşık 1,5 Milyon Dolar katkı sağladığına işaret etti. 
Katkılarından dolayı Türkiye’ye teşekkür eden Müftüzade, yapılan katkıların çalışmaları için çok önemli olduğunu vurguladı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de katkılarından ötürü teşekkür eden Müftüzade, TSK’nın pandemi döneminde dahi kendilerine yardımcı olduklarını, kazılarını o şekilde devam ettirebildiklerini kaydetti. 
Konuşmaların ardından Başçeri, 100 Bin ABD Dolarlık çeki Müftüzadeye takdim etti.

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