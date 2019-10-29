Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Kuruluş Yıl Dönümü kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, muharip dernekler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlandı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesi olarak tanımladığın Cumhuriyet bugün 96 yaşına ulaşmış bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ilke edindiğin demokratik, laik, çağdaş ve barışçı anlayış, bugün de sarsılmaz biçimde Kıbrıs Türk halkının da rehberi olmaya devam ediyor.

Sadece kendi yurdun için değil tüm dünya için arzuladığın barış; şiddet, top ve tüfekle ortadan kaldırılmayacağını düşündüğün fikir özgürlüğü; hayattaki en hakiki yol gösterici olarak gördüğün bilim ve en doğru yol olarak belirlediğin çağdaşlık, bundan böyle de ilkelerimizin ve anlayışımızın temellerini oluşturmayı sürdürecektir. Fikri hür vicdanı hür nesiller en güç koşullarda bile yetişmeye devam edecektir.

‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyerek çıktığın yolda, gerçek bir bağımsızlık için elzem gördüğün doğal, siyasal, ekonomik, adli ve kültürel bağımsızlığın sağlanması için attığın büyük adımlar, tüm uluslara ilham verecek değerdedir.

Zaman hiç durmamakta, dünya sürekli değişmektedir. İnsanlığın yararına olan dönüşümlere ayak uydurmak için değişime, ilerlemeye ve öğrenmeye açık olmanın ne kadar önemli olduğunu, yeni kuşaklar elbette senin devrimci ruhunu daha iyi kavrayarak anlayacaklardır. Bu sayede yine veciz ifadende vurguladığın gibi gerçek zaferler irfan ordularıyla kazanılacaktır.

Büyük Atatürk,

‘Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu yeterlidir’ diyerek verdiğin mesaj hepimiz için son derece açıktır. Seni görmeye, anlamaya ve hissetmeye devam ediyor; her geçen gün daha da fazla seviyoruz.

Büyük mirasın Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümünde seni bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Ruhun şad olsun.”

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de şunları kaydetti:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl vdönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Ülkemiz, Cumhuriyetimiz sayesinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde emin adımlarla ilerleyişini sürdürmektedir. Zorlu sınamalarla dolu bu anlamlı yolculukta Cumhuriyetimizin ve ülkemizin bekasına yönelik, içeriden ve dışarıdan gelen tüm tehditlere karşı güçlü ve kararlı duruşumuzu sürdürüyor, bölgemizin barış ve istikrarı için çalışıyor, milli birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiriyoruz.

İnanıyorum ki; Cumhuriyetin anlam ve önemini bilen Türk gençliği ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, ilke ve inklaplarınızın ışığında ulusal mirasınızı aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Cumhuriyetimizin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde vatanımız uğruna mücadele ederek canlarını feda etmekten korkmayan tüm kahraman askerlerimiz ile gazilerimizi saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda da kutlanıyor.