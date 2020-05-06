Türkiye dahil 5 ülkeyi BM'ye şikayet eden Greta ve genç aktivistler davalarının arkasında

İklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye’nin de aralarında olduğu beş ülkeye karşı yaptıkları şikâyet konusunda Birleşmiş Milletler’e (BM) kendilerini desteklemesi ve dava açması için çağrıda bulundu.

Genç arkadaşlarıyla beraber, küresel ısınmayla mücadelede yeterli çaba göstermedikleri gerekçesiyle Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikâyet eden Greta Thunberg, argümanlarının kabul edilmesi için çağrıda bulundu.

Genç aktivist, bu ülkelerin iklim krizine karşı tutumları nedeniyle yargılanması gerektiğini vurguladı.

Greta ve 15 genç arkadaşı; söz konusu beş ülkeyi 30 yıl önce imzaladıkları Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor. Bu ülkelerin, çocukların sağlığını ve refahlarını için yakın ve öngörülebilir risklerden koruyamadıklarını savunuyorlar.

Bu ülkelerin, karbon emisyonlarının çevreye vereceği zarardan haberdar oldukları ancak önlemek için hiçbir şey yapmadıkları, ayrıca iklim krizine yol açma riskine rağmen fosil yakıt kullanımına teşvik ettikleri ve sera gazı salımını azaltmadıkları belirtiliyor.