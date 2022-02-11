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Türkiye' de 253 Can Kaybı 95 bin 65 Vaka

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TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Şubat Cuma gününün verilerine göre, 458 bin 142 test yapıldı.
Türkiye' de 253 Can Kaybı 95 bin 65 Vaka

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Şubat Cuma gününün verilerine göre, 458 bin 142 test yapıldı.

253 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 95 bin 65 yeni vaka tespit edilirken, 253 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son 24 saatte 85 bin 758 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: RİSK ALMAYALIM

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım” dedi.

Bakan Koca, gün içinde yaptığı diğer uyarılarda ise “Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? Gücümüzün farkında mıyız? Turkovac sizi korumak için şehrinize geldi” ifadelerini kullandı.

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