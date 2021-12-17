Türkiye' de 3. Dozda Tarihi Geçmiş Aşı Endişesi

T.C. Sağlık Bakanı Koca’nın Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiği açıklamasının ardından bazı hastanelerde 3. doz aşısını yaptırmak isteyenlere, son kullanma tarihi geçmiş aşı yapıldığı ortaya çıktı.

Hatırlatma dozu olarak da bilinen 3. doz aşısını yaptırmak isteyen gazeteci İskender Baydar, bugün gittiği Beykoz Devlet Hastanesi'nde, sırada beklerken bir kadının ‘aşıların tarihi geçmiş' demesi üzerine kendisine yapılmak istenen aşının son kullanma tarihinin de üzerinden 6 gün geçtiğini fark etti.

BAKANLIK ‘9 AYA KADAR ETKİ’ DİYE YAZI GÖNDERMİŞ

Baydar, sorması üzerine hastanedeki görevlilerin kendisine, “Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen yazıda, aşının son kullanma tarihinden 9 ay sonrasına kadar etkisinin devam ettiğinin bildirildiğini” söylediklerini aktardı.

ÖNEMLİ OLAN SON KULLANMA TARİHİ

Bu durum karşısında aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini belirten Baydar, “Marketten nasıl ki son kullanma tarihi geçen bir ürünü almıyorsak, aşının da üzerinde yazan tarih bizim için önemli olmalıdır” dedi.

SIRADA BEKLEYENLERİN YARISI AŞI YAPTIRMAKTAN VAZGEÇTİ

Sırada bekleyen yaklaşık 150 kişinin olduğunu söyleyen Baydar, durumu anlattıktan sonra, son kullanma tarihi geçmiş olduğu için bekleyenlerin yarısının aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Tarihi geçmiş aşının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından da paylaşan Baydar, Bakanlığın bu konuda bilimsel bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.