  • BIST 2.120,94
  • Altın 969.63538
  • Dolar 16.8331
  • Euro 19.0798
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

Türkiye' de 3. Dozda Tarihi Geçmiş Aşı Endişesi

»
T.C. Sağlık Bakanı Koca’nın Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiği açıklamasının ardından bazı hastanelerde 3. doz aşısını yaptırmak isteyenlere, son kullanma tarihi geçmiş aşı yapıldığı ortaya çıktı.
Türkiye' de 3. Dozda Tarihi Geçmiş Aşı Endişesi

Hatırlatma dozu olarak da bilinen 3. doz aşısını yaptırmak isteyen gazeteci İskender Baydar, bugün gittiği Beykoz Devlet Hastanesi'nde, sırada beklerken bir kadının ‘aşıların tarihi geçmiş' demesi üzerine kendisine yapılmak istenen aşının son kullanma tarihinin de üzerinden 6 gün geçtiğini fark etti.

BAKANLIK ‘9 AYA KADAR ETKİ’ DİYE YAZI GÖNDERMİŞ 

Baydar, sorması üzerine hastanedeki görevlilerin kendisine, “Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen yazıda, aşının son kullanma tarihinden 9 ay sonrasına kadar etkisinin devam ettiğinin bildirildiğini” söylediklerini aktardı.

ÖNEMLİ OLAN SON KULLANMA TARİHİ 

Bu durum karşısında aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini belirten Baydar, “Marketten nasıl ki son kullanma tarihi geçen bir ürünü almıyorsak, aşının da üzerinde yazan tarih bizim için önemli olmalıdır” dedi.

SIRADA BEKLEYENLERİN YARISI AŞI YAPTIRMAKTAN VAZGEÇTİ

Sırada bekleyen yaklaşık 150 kişinin olduğunu söyleyen Baydar, durumu anlattıktan sonra, son kullanma tarihi geçmiş olduğu için bekleyenlerin yarısının aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Tarihi geçmiş aşının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından da paylaşan Baydar, Bakanlığın bu konuda bilimsel bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay: Doğu Akdeniz'de Ülkemizin Ve KKTC' nin Meşru Hak Ve Menfaatlerine Zarar Verecek Hiçbir Adımı Karşılıksız Bırakmayız15 Aralık 2021 Çarşamba 18:09
  • Erkeklere "ikinci eş alın" tavsiyesiyle gündeme gelen eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den hekimlere: Başlarım grevinize!15 Aralık 2021 Çarşamba 13:23
  • Katar ile Swap Anlaşmasında Dolar Kuru 22 Lira Olarak Belirlendi15 Aralık 2021 Çarşamba 10:40
  • CHP'li Erbay, bütçe görüşmesinde bir kasa portakalı kürsüye döktü14 Aralık 2021 Salı 22:33
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta Çözüm Ancak KKTC' nin Varlığının Tanınmasıyla Mümkün14 Aralık 2021 Salı 20:59
  • Wall Street Journal’dan Erdoğan yorumu: Memleketinde bile destek azalıyor14 Aralık 2021 Salı 14:45
  • Dünyanın trafiği en yoğun şehirleri açıklandı: Türkiye ilk 3'te14 Aralık 2021 Salı 12:46
  • LTB Başkanı Harmancı, İzmir’de yapılan 3. Uluslararası Bir Arada Yaşam Zirvesi’ne katıldı14 Aralık 2021 Salı 10:25
  • Sokak Röportajı Yapan Gazetecilere Ev Hapsi Ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı13 Aralık 2021 Pazartesi 19:09
  • Bakan Nebati: Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi, eve boynu bükük dönemem13 Aralık 2021 Pazartesi 17:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti