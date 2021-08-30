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Türkiye de AB'nin Dijital Aşı Sertifikası Sistemi'nde

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Türkiye, AB üyesi ülkelere seyahatlere kolaylık getiren AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil oldu. Aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olanlar AB ülkelerine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.
Türkiye de AB'nin Dijital Aşı Sertifikası Sistemi'nde

Koronavirüs pandemisi dönemindeki kontroller ve kurallar nedeniyle zorlaşan seyahatlere kolaylık getirmesi ve bunun ortak standartlar baz alınarak yapılması için oluşturulan Avrupa Birliği Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne Türkiye de resmen dahil oldu. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin de Avrupa Birliği’nin Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edildiğini açıkladı. Bu kararla koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

19 Ağustos günü Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın Covid-19 Aşı sertifikalarına denklik verildiğini açıklayarak karşılıklı seyahatlerin kolaylaşacağını duyurmuş, 20 Ağustos itibariyle de bu ülkelerin AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi‘ne bağlanacağı belirtilmişti.

1 Temmuz'da yürürlüğe girdi

AB, Birlik üyesi ülkeler içerisinde sınırlamaları kaldırmak ve seyahatleri kolaylaştırmak için 1 Temmuz itibariyle dijital bir aşı sertifikası uygulamasını yürürlüğe koydu. Söz konusu sertifikalarda, bireylerin AB tarafından onaylı bir aşıyı oldukları, Covid-19 hastalığını atlatmış oldukları veya yaptırdıkları aktüel bir testin sonucuna dair veriler yer alıyor.

Bu arada yaptırılan aşıların, Avrupa ülkelerine seyahatlerde işlemleri kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı, gidilecek ülkeye göre ve bu ülkenin hangi aşıları onayladığına göre farklılık gösteriyor. AB'nin, Birlik olarak onayladığı aşılar arasında BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson yer alıyor. Ancak üye ülkeler hangi aşıları geçerli kabul edip etmeyeceklerine ulusal bazda karar veriyor.

Türkiye'nin AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilmesiyle aynı günlerde Türkiye'de 4'ncü doz aşı randevuları verileceği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech-Pfizer aşısı ile yapılacak 4’ncü doz aşının yurt dışına seyahat edecek vatandaşlara yönelik olduğunu söylemişti. Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" demişti.

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