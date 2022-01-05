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Türkiye' de Alkol Ürünlerine Yüzde 43 Zam Geldi

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Türkiye' de Alkol Ürünlerine Yüzde 43 Zam Geldi
Türkiye' de Alkol Ürünlerine Yüzde 43 Zam Geldi

ÖTV artışının artışı sonrası sigara ve alkol firmaları fiyatlarını güncellemeye başladı. Dün sigara fiyatlarına paket başına 4 TL zam gelmişti. Bugün de alkol firmaları zamlı fiyatlarını açıklamaya başladı. Alkollü içkilere yüzde 43 oranında zam geldi. Yeni zamla birlikte en ucuz 70'lik rakının fiyatı 229 TL'ye, en pahalısının ise 430 TL'ye yükseldi.

Yeni yılla birlikte sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı yüzde 47 zamlandı. ÖTV artışının ardından sigara ve alkol şirketleri, fiyatlarını güncellemeye başladı.

EN UCUZ SİGARA 18 TL

İlk olarak sigara şirketleri fiyat artırdı. Sigarada paket başına 4 TL zam yapıldı. Böylece en ucuz sigara 18 TL, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye çıktı.

 

ALKOLE YÜZDE 43 ZAM

Sigaranın ardından alkol firmaları da fiyatlarını güncellemeye başladı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkol zammını sosyal medyadan duyurdu. Aybaş, bir liste paylaşarak "Malesef durum bu, %43 oranında zam" ifadelerini kullandı.

Tiryakiler artık içmeden önce 2 kere düşünecek! Alkole yüzde 43 zam

EN UCUZ 70'LİK RAKI 229 TL

Aybaş'ın paylaştığı listeye göre; en ucuz 70'lik rakının fiyatı 229 TL, en pahalısı ise 430 TL oldu. En ucuz 70'lik viskinin fiyatı 279 TL'ye, en pahalısı ise 5.500 TL'ye çıktı.

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