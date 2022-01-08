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Türkiye' de Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre bedelli askerlik yapmak isteyenler 55 bin 194 lira ödeyecek.
Türkiye' de Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı itibariyle zamlandı. Geçen yılın ikinci yarısında 43 bin 150 TL olan bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk yarısında 55 bin 194 lira olacak. Yeni ücreti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, duyurdu. Medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, “2021 Yılı Genel Değerlendirmesi” yaptı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, yeni bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olduğunu söyledi.

 

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

 

2019 Haziran'ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

KIŞLA ZORUNLULUĞU DA VAR

2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014'teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018'deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.

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