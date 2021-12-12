Türkiye' de Diyanet Camilerden T.C.’yi Kaldırıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami tabelalarında değişikliğe gitme kararı aldı. Halen beyaz zemine lacivert renkli olan tabelalar, kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni tabelalarda bağlı bulunulan Müftülük bölümünün üzerinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen “T.C.” ibaresi de olmayacak.

DİYANET'TEN TALİMAT

Cami ve dernek yöneticilerine de bildirimde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Yeni tabelayı gönderdiğimiz örneğe göre yaptırın” talimatını verdi. Ankara Altındağ'daki Melike Hatun Camii tabelası da Altındağ Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Aksoy tarafından yeni tabela örneği olarak gönderildi. Altındağ Müftülüğü, “Diyanet'in yeni logosunda Cumhurbaşkanlığımızın yıldızları var. Tabelaya o yansıtılacak. Daha önce ‘T.C. Altındağ Müftülüğü' yazan bölümde sadece ‘Altındağ Müftülüğü' olacak. Alt bölümde ise caminin adı yer alacak. İsteyen mevcut tabelayı da kırmızı-beyaz renklerle boyatarak uyum sağlayabilir” bilgisini verdi.

“ZATEN YOKTU” SAVUNMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, “T.C.” ibaresi konusunda “Son yıllarda yapılan cami tabelalarında T.C. zaten yer almıyordu” açıklaması yaptı. Ancak Ankara'da camilerde yapılan araştırmaya göre son 5 yılda yaptırılan tüm camilerin tabelalarında “T.C.” ibaresi yer alıyor. Kur'an kurslarının tabelalarında da “T.C.” ibaresi bulunuyor. Türkiye'de halen 89 bin 445 cami bulunuyor ve 935 kişiye bir cami düşüyor. Yeni tabela maliyeti, her cami için 2-3 bin lira arasında olacak. Bu masraf cami cemaatleri tarafından karşılanacak.