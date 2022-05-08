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Türkiye de imza atanlar arasında: Dünya Sağlık Örgütü kanıt toplamaya başladı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 74 gündür devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çekici bir açıklama geldi. BM'ye bağlı kuruluş, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin talebi doğrultusunda harekete geçildiğini açıkladı.
Türkiye de imza atanlar arasında: Dünya Sağlık Örgütü kanıt toplamaya başladı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rusya ile Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kiev’de DSÖ’nün Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan ve DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanım Ghebreyesus tarafından yapılan basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıları ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rusya’nın olası savaş suçu uyguladığına yönelik kanıtların toplandığına dikkat çeken DSÖ yetkilileri, Rusya’nın henüz net bir şekilde sağlık merkezlerine saldırılardan sorumlu tutulmadığını fakat kuruluşun şu ana kadar ülkede hastane ve kliniklere 200 saldırıyı kayıtlara geçtiğini aktardı.

“UKRAYNA HALKINA MESAJIM VAR…”

Ryan, “Sağlık merkezlerine ve kurumlarına kasıtlı saldırı uluslararası insani yasaların ihlali demektir. Bu tür saldırılar her koşulda savaş suçu anlamına gelir. O saldırıları belgelemeye ve tanıklarla konuşmaya devam ediyor. BM sistemine ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne güveniyoruz” dedi.

Rusya, savaşın başladığı günden beri olası savaş suçları suçlamalarını kabul etmediklerini açıklamış ve sivillerin hedef alınmadığını duyurmuştu.

Ghebreyesus ise, “Benim Ukrayna halkına bir mesajım var, DSÖ sizin yanınızda ve biz Rusya’nın bu savaşı bitirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz” dedi.

SERT YAPTIRIMLAR YOK

DSÖ üyesi ülkeler Salı günü Rusya’nın  saldırıları sonrasında aralarında kurumun Moskova’daki bölge ofisinin kapatılması da dahil olmak üzere birçok kararın alınması üzerine bir araya gelecek. Reuters’a konuşan diplomatlar ise Rusya’nın BM yönetim kurulundan atılma ya da oy verme hakkının elinden alınması gibi sert yaptırımlar olmadığına dikkat çekti.

Hafta içinde aralarında Türkiye, Fransa ve Almanya’nın da imzasının da olduğu ve ağırlıklı olarak AB diplomatları tarafından hazırlanan bir taslak metin DSÖ’nün Avrupa bölge ofisine gönderilmişti.

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