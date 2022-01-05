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Türkiye' de Karantina Süresi Güncellendi

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Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir" bilgisi verildi.
Türkiye' de Karantina Süresi Güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır" dedi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omikron varyantının en çok yayıldı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır."

Karantina süreleri güncellendi

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi yedi gün olarak belirlenmiştir. Yedi günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar beşinci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

Temaslı kişiler son üç ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu açısı üzerinden üç ay geçmiş temaslı kişiler yedi gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. Beşinci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır."

 

 

 

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