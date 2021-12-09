  • BIST 2.031,44
  • Altın 778.48746
  • Dolar 13.7538
  • Euro 15.5515
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Türkiye' de Kızını Döven Damadına Tokat Atan Adam, Dünürü Tarafından Öldürüldü

»
Türkiye' de Kızını Döven Damadına Tokat Atan Adam, Dünürü Tarafından Öldürüldü
Türkiye' de Kızını Döven Damadına Tokat Atan Adam, Dünürü Tarafından Öldürüldü

Denizli'de 2 ay önce kaçarak evlendiği kocasından şiddet gören kadın, ailesini arayarak yardım istedi. Gelinin babası Abdullah K., kardeşi ve oğlunu da yanına alarak damadının ve dünürünün çalıştığı yere gitti, burada çıkan tartışma sonucunda damadına tokat attı. Bu olay sonrası dünür Gürcan İ. ise "Sen benim oğluma nasıl vurursun" diyerek Abdullah K.'yı silahla vurarak öldürdü. Yanında bulunan kardeşi ve oğlu ise yaralandı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., 2 ay önce kaçarak Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşanan Can İ., ile evlendi. Çiçeği burnunda çift arasında, kısa sürede tartışmalar yaşanmaya başladı. Bu tartışmaların sonuncusunda eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Fatma İ., Uşak'ta yaşanan ailesini arayarak yaşananları aktardı.

 

DAMADININ ÇALIŞTIĞI YERE GELDİ

Kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdullah K., kardeşi Ferman K. ile oğlu Murat K'yı yanına alarak Bekilli Sanayi Sitesi'nde lastikçilik yapan dünürü Gürcan İ'nin iş yerine geldi. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdullah K., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.

DAMADIN BABASI SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., "Sen benim oğluma nasıl vurursun" dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla dünürlerine rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdullah K., Ferman K. ve Murat K'ya isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdullah K., tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

KIZINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Ferman K. ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını korumaya çalışırken hayatını kaybeden babanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan vatandaşlara ve kurumlara "Yastık altındaki dövizleri ekonomiye kazandırın" çağrısı08 Aralık 2021 Çarşamba 19:46
  • Son dakika... Meclis'te AK Parti ve CHP grubu arasında yumruklu kavga08 Aralık 2021 Çarşamba 16:20
  • Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi: CHP oylarını yüzde 30.4’e yükseltirken AKP 27.6’ya geriledi08 Aralık 2021 Çarşamba 11:23
  • Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri yakalandı07 Aralık 2021 Salı 21:36
  • Yunan Polis İle Kız Arkadaşının İlk İfadeleri Çıktı: Navigasyonu Takip Ettik07 Aralık 2021 Salı 21:16
  • Türkiye' de Öğrenci Yurdunda Dehşet! Kafasını Satırla Kesip, Göğsünün Üstüne Koydu07 Aralık 2021 Salı 20:23
  • Türkiye' de Eski Uzman Çavuş, Eski Silah Arkadaşlarıyla Çatıştı07 Aralık 2021 Salı 19:39
  • Erdoğan İle Katar Emiri Al Thani Görüştü, 15 Yeni Anlaşma İmzanladı07 Aralık 2021 Salı 17:15
  • Yasak bölgeye giren Yunan polis yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı07 Aralık 2021 Salı 13:49
  • Demirtaş: Senin vekilin, senin adına senin kurumlarını denetlemeye gittiğinde birileri buna 'baskın' diyorsa; sana ait olanı birileri gasp etmiş demektir07 Aralık 2021 Salı 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti