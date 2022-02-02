  • BIST 2.002,24
  • Altın 776.14217
  • Dolar 13.458
  • Euro 15.2086
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Türkiye' de Rekor Vaka Sayısı

»
Güncel corona verileri açıklandı! İşte vaka ve vefatta son durum
Türkiye' de Rekor Vaka Sayısı

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Şubat verilerine göre, 457 bin 885 test yapıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR

Son 24 saatte, 110 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Böyle şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Öte yandan bugün 86 bin 671 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız” dedi.

Resim

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Şubat verilerine göre, dün 452 bin 173 test yapılmıştı. Dün, 102 bin 601 vaka tespit edilirken, 198 kişi hayatını kaybetmiş ve 87 bin 562 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya Gidiyor31 Ocak 2022 Pazartesi 20:19
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!31 Ocak 2022 Pazartesi 20:04
  • Belçika Medyasında 'Hello Türkiye' Kampanyası Tanıtıldı31 Ocak 2022 Pazartesi 19:34
  • Erdoğan, davetine yanıt beklerken, İsrail’den dikkat çekici iddialar geldi31 Ocak 2022 Pazartesi 12:06
  • Kılıçdaroğlu’ndan "Troll raporu"31 Ocak 2022 Pazartesi 10:32
  • "Zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar"30 Ocak 2022 Pazar 22:51
  • Türkiye’de Yeni Vaka Sayısı 88 Bin 14530 Ocak 2022 Pazar 19:42
  • TTB’den Koca’ya Tepki: Ölüyoruz30 Ocak 2022 Pazar 17:48
  • Türkiye İle Maldivler Arasında 5 Anlaşma İmzalandı30 Ocak 2022 Pazar 16:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a Beypazarı’nda Büyük İlgi30 Ocak 2022 Pazar 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti