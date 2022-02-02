Türkiye' de Rekor Vaka Sayısı

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Şubat verilerine göre, 457 bin 885 test yapıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR

Son 24 saatte, 110 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Böyle şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Öte yandan bugün 86 bin 671 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Şubat verilerine göre, dün 452 bin 173 test yapılmıştı. Dün, 102 bin 601 vaka tespit edilirken, 198 kişi hayatını kaybetmiş ve 87 bin 562 kişi sağlığına kavuşmuştu.