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Türkiye' de Sigaraya bir zam daha!

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Türkiye' de Sigaraya bir zam daha!
Türkiye' de Sigaraya bir zam daha!

Sigara fiyatları için yeni zam yolda. Ocak ve Mart ayında 6 liralık zammın ardından geçtiğimiz günlerde 2 lira daha artış yapılan sigara fiyatları için Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan açıklama geldi. Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aybaş, son yapılan fiyat artış ile birlikte güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı. Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 23,50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışa sunuluyor.

SİGARAYA YÜZDE 55 ÖTV ZAMMI

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.

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