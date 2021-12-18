Türkiye' deki Asgari Ücrete Dair Merak Edilen 15 Detay! İşte Bilmek İstediğiniz Her Şey

Asgari ücret 2022 zammı önceki açıklandı. Yeni asgari ücret rakamı %50'lik zamla 4.253 TL oldu. Asgari ücretten kesilen gelir ve damga vergisi de kalktı. Öte yandan; asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca çalışan da konuyla ilgili detaylara ulaşmak istiyor.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca çalışan da konuyla ilgili detaylara ulaşmak istiyor.

İşte Merak Edilenler:

1) Asgari ücret hangi tarihte hesaplara yatacak?

Yeni asgari ücret 2022 yılı için geçerli olacak. bu durumda Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatırılacak. Peşin ücret alanlar 1 Ocak'ta peşin almayanlar ise 1 Şubat'ta maaşlarını 4.253,4 TL'lik yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.

2) Brüt rakamdaki artışın daha az olması ne anlama geliyor?

Asgari ücretin net rakamına yüzde 50.,4 zam yapılarak 4.253,4 TL'ye yükseltildi. Brüt ücretteki artış ise yaklaşık yüzde 40 olarak gerçekleşti. Böylece 5.366,25 TL olması gereken brüt ücret 5.004 lira olarak açıklandı. Bu durum asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ile ortaya çıktı. Böylece hem işveren için SSK prim matrahı düşerken hem de borçlanma ile kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular için 10 puanlık bir avantaj oluştu. İşçiye yapılan yüksek artış sonrası işverene de 10 puanlık matrah desteği yapıldı.

3) İşçiler kaldırılan vergiden pay alacaklar mı?

İşçiler net ücretten anlaşmışlarsa brüt ücret üzerindeki vergi ve prim ödemelerini işveren gerçekleştiriyor. O yüzden işçiler net ücretten maaşlarını almaya devam edecekler. Buradaki vergi avantajı işverene bir katkı yapacak. Ancak işyerleri bunu çalışanlarıyla paylaşmak isterlerse ek bir artış imkanı da doğmuş olacak.

4) Brüt maaş ile anlaşanlar için vergi kazancı nasıl olacak?

Çalıştıkları yerde ücretlerini brüt olarak anlaşanlar vergi ve primlerini ödedikten sonra kalan miktarı alıyorlardı. Bu çalışanlar için Eylül ayından sonra vergi dilimi değiştiğinden maaşlarında da düşme oluyordu. Asgari ücretteki bu düşüş AGİ ile çözülmüştü. Şu anda brüt ücretten anlaşanlar yine brüt olarak hesaplanacak maaşları üzerinden vergi ödemeyecekleri için bir avantaj elde edecekler. Asgari ücretin üzerinde maaşları varsa asgari ücret kadar kısımdan vergi ödemeyip kalan kısım için vergi ödeyecekler.

5) Asgari ücret üstünde maaş alanların vergi dilimleri nasıl tespit edilecek?

Asgari ücretin yıllık miktarı olan 60.048 TL için vergi dilimi sıfır olarak hesaplanacak. Bunun üzerindeki yıllık kazanç için yeni bir vergi dilimi oluşturulacak. Böylece çalışanlar daha az vergi ödeyecekler. Örneğin 8 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın 5 bin liralık brüt ücretinden vergi alınmazken 3 bin liralık brüt ücreti üzerinden vergi matrahı oluşturulup vergi hesaplanacak. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Gelir vergisi dilimleriyle ilgili yasanın detaylarını beklemek gerekiyor.

6) Vergi dilimleri hemen uygulanacak mı?

Vergi dilimleri için hızlı bir yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenleme ile yeni vergi dilimleri 2022 yılı ile birlikte uygulanacak. Aralık sonuna kadar 2021 vergi dilimleri geçerli olacak.

7) Yeni asgari ücret tazminatlara nasıl yansıyacak?

Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacağı için işten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı olan 5.004 lira geçerli olacak.

8) Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanacak?

Asgari ücret üzerinde bir vergi kalmadı. Dolayısıyla vergi ödendiği için yapılan iade anlamına gelen Asgari Geçim İndirimi de ortadan kalkmış oldu. Böylece asgari ücretli için AGİ ve vergi olmayacak. Ancak bunu üzerinde maaş alanlar için aldıkları fazla miktar üzerinden vergi ve AGİ hesaplanabilecek.

9) Evli, çocuklu asgari ücretliye AGİ var mı?

Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için bir vergi ödemesi olmayacak. Dolayısıyla vergi iadesi anlamına gelen Asgari Geçim İndirimi de uygulanmayacak. Yani vergi iadesi ödemesi AGİ yapılmayacak. Şu anda apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücrette de sadece prim kesintileri yapılıyor ve vergi bulunmuyor. Dolayısıyla apartman görevlileri AGİ almıyor. Şimdi tüm asgari ücretliler için bu geçerli olacak.

10) Asgari ücretin üstünde alanlar için AGİ ödenecek mi?

Şu anda yapılan açıklamaya göre tüm maaşlarda Asgari Ücret kadar kısım vergiden muaf tutuluyor. Dolayısıyla bunun üzerindeki maaşlardan bir vergi matrahı oluşturularak vergi belirlenecek. Burada vergi ödeneceği için iadesi de mümkün olacak. Yani asgari ücretin üzerindeki kısım için AGİ hesaplanabilecek.

11) AGİ değişikliği memurları etkiler mi?

Bu konuda bir netlik yok. Bakanlığın hazırlayacağı düzenlemeyi beklemek gerekiyor.

12) Yüksek maaş alanların AGİ'si de çocuk durumuna göre mi belirlenecek?

Asgari Geçim İndirimi daha önce nasıl hesaplanıyorsa aynı yöntem uygulanacak. Dolayısıyla asgari ücretin üzerindeki kısım için ödenen vergiden iade edilecek tutar işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişecek.

13) Apartman görevlileri için ayrı asgari ücret hesaplanacak mı?

Daha önce apartman görevlileri vergisiz asgari ücret alıyorlardı ve onların ücreti daha fazla oluyordu. Örneğin 2021 yılında 2.825 lira olan asgari ücret apartman görevlilerine 3.040 TL olarak ödeniyordu. Şimdi tüm çalışanlar için vergi kalktığından apartman görevlileri için ayrı bir hesap yapılmayacak.

14) İşverene destek yok deniyor bu doğru mu?

Doğru değil. İki türlü destek olacak. birincisi brüt ücretin artırılmasında 10 puanlık (yüzde 40 arttı) bir destek söz konusu. Dolayısıyla primler hesaplanırken 10 puanlık avantaj sağlanacak. Buda işverenin maliyetini aşağıya çekecek. Ayrıca vergi kalktığı için işveren kişi başı 700 liraya yaklaşan bir gelir vergisinden de muaf olacak. ayrıca bu vergi desteği asgari ücretin üstünde maaş alanlar için de geçerli olacağından destek tüm çalışanları kapsayacak.

15) İşveren asgari ücret dışında zam yapmazsa işçinin hakkı var mı?

Eğer sözleşmede her yıl zam yapılacak diye bir madde varsa işveren buna uymak zorunda. Eğer yoksa yasalarımızda işverenin zam yapma mecburiyeti yok. Sadece asgari ücretin altında maaş veremiyor.