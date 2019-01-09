Türkiye demokraside küme düşmeye oynuyor: Demokrasi endeksinde 110'uncu sırada

İngiltere’nin önde gelen dergilerinden Economist’in demokrasi endeksinde Türkiye 10 sıra gerileyerek 167 ülke arasında 110’uncu sırada yer aldı.

Derginin her sene ülkelerin demokrasi performanslarını farklı göstergeler aracılığıyla ölçtüğü endekte 0 ile 10 arasında puan veriliyor.

Ölçüt olarak ülkelerin seçim süreçleri ve çoğulculuk, hükümetin işlerliği, siyasal katılım, demokratik siyasi kültür ve özgürlükler kullanılıyor.

Türkiye en çok gerileyen ülke

Endekse göre en demokratik ülkeler sırasıyla Norveç, İzlanda ve İsveç. Son sıralarda ise Kuzey Kore, Suriye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer aldı.

Türkiye, İtalya’nın ardından 2018 yılında en çok gerileyen ülke oldu. Listede 100’üncü sıradan 110’uncu sıraya düşen Türkiye’nin demokrasi puanı ise 4.37. 2013 yılı öncesinde ise bu puan 5.70 dolaylarındaydı. 2016’dan bu yana Türkiye’nin puanında hızlı bir düşüş gözleniyor.

Türkiye otoriterliğe ‘bir tık’ yakın

Economist, ülkeleri puanlamanın yanısır kategorilere de ayrıldı. Ülkeler ‘tam demokrasi,’ ‘kusurlu demokrasi,’ ‘hibrit rejim’ ve‘otoriter rejim’ diye sınıflandırıldı.

Türkiye ise ‘hibrit rejim’ kategorisinde yer alıyor ancak ‘otoriter rejimler’e daha yakın bir noktada. Puanın 4’ün altına inmesi halinde Türkiye otoriter ülkeler kategorisinde yer alacak.

Türkiye’yle eşdeğer puana sahip ülkeler arasında Ukrayna, Zambiya, Mali, Tanzanya, Madagaskar, Honduras ve Bolivya var.

Gerilemenin gerekçesi: Erdoğan

Dergi, Türkiye’deki gerilemenin gerekçeleri olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeterince denetlenememesi, 2018’deki seçimlerin OHAL’de gerçekleşmesi ve seçimlerin adil olmamasını gösterdi.

Türkiye’nin Macaristan ve Polonya ile birlikte demokratik kurumların altının oyulduğu ülkeler arasında gösterildiği dergide şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin skoru altı yıldır üst üste düştü zira Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan elindeki gücün kısıtlamalarının çoğunu ortadan kaldırdı.”