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Türkiye' den Yeni Bir Ambargo Daha

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KTÖS Basın Açıklaması Yaptı
Türkiye' den Yeni Bir Ambargo Daha

Kolonicilik sürecinin hızla devam ettiği adamızın kuzeyinde, siyasi rehine olduğunun farkında olmayanların gündemini “seçimler konusu” meşgul ederken, Türkiye yönetiminin uyguladığı ambargoya bir yenisi daha eklenmiştir.

Yarışmacı sınavlarla çocuklarımızı ezen kolej sisteminin hedeflediği GCSE ve A Level sınav sonuçları, Türkiye’deki üniversiteler tarafından üniversite giriş kriteri olmaktan çıkarıldı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması ile birlikte, İngiltere’de eğitim almanın maddi olarak imkansız hale gelmesinden sonra YÖK, Kıbrıslı Türk öğrencileri, GCSE ve A Level sınav sonuçları ile Türkiye’deki üniversitelere kabul etmekten vazgeçmiştir. Eğitim Bakanı’nın Ankara’ya yaptığı son ziyarette, sorunu çözmek için yaptığı girişimlerden de sonuç alınmamış olup, Kıbrıslı Türklere kimin ambargo uyguladığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Türk Lirası kullanımının yarattığı fakirleşmenin ve ekonomik yıkımın yanında, Türkiye’nin eğitim ambargosu toplumsal varlığımıza yönelik açık bir tehdittir. 

Her fırsatta Kıbrıs Türk toplumunun haklarının korunmasından bahseden, sıradan vatandaşların güneydeki ibadet yerlerine yaptığı saygısızlığı, savaş çıkarmak için bahane olarak gören Türkiye yöneticilerinin ve onlara biat eden yerel işbirlikçilerin, Kıbrıslı Türklere yönelik Türkiye’nin eğitim ambargosu uygulamalarına nasıl bir açıklama getireceklerini merakla beklemekteyiz.

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