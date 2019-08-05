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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi davranamaz

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi davranamaz
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi davranamaz

11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşuyor.

 

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün artık dünya bir gül bahçesi değil. 31 büyükelçiliğimiz açlık kuraklık bölgesinde görev yapmakta"

''Türk diplomasisi dünyada bir markadır. Bugün artık dünya bir gül bahçesi değil. 31 büyükelçiliğimiz açlık kuraklık bölgesinde görev yapmakta. Suriye'de barış umudunu ayakta tutan Astana süreci Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği."

"İslam karşıtlığının da bir insanlık suçu olduğunu kabul ettirdik. Güçlü ekonomi güçlü dış politika demektir. FETÖ'cüleri bünyemizden arındırdıktan sonra güçlendik. Geleneksel diplomasisinin çok ötesine geçtik."

''Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden birindeyiz''

Büyükelçilerimiz her alanda milli amaçların hizmetinde. Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden birindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl her anlamda çok önemlidir. NATO ve Avrupa Konseyi üyesiyiz. Güçlü olan ve duran bölgesel barış ve refahın teminatı olan bir devlet ve milletiz.

"AB Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi davranamaz"

"İstediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Kıbrıs Türk makamlarının sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır."

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