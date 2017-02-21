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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için KKTC'ye geldi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için KKTC'ye geldi
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için KKTC'ye geldi.

Ercan Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından karşılanan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alış verişinde bulunacağız" dedi.

Çavuşoğlu, gün boyunca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edilecek. Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşecek. siyasi parti başkanlarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı'nda değerlendirme toplantısına katılacak ve ortak açıklama yapılacak.

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