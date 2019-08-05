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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İdlib'de yaşanacak insani dram konusunda herkesi uyarmak isterim

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib'de yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim." dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İdlib'de yaşanacak insani dram konusunda herkesi uyarmak isterim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen "11. Büyükelçiler Konferansı"nın açılışında konuştu.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle iş birliği zemininde buluşun, herkes kazansın." dedi.

"Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecek"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edeceğini belirtti.

"İdlib'de yaşanacak insani dram konusunda herkesi uyarmak isterim"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib'de yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim." ifadesini kullandı.

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