Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de temaslarına başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu bu çerçevede, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Resmi ziyaret için KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde ilk olarak sivil toplum örgütleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu daha sonra da vatandaşlarla bir araya geldi.
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