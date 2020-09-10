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Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı gerginliği teşvik ediyor

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı gerginliği teşvik ediyor
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı gerginliği teşvik ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki gerginlik ile ilgili Türkiye hakkındaki açıklamlarına cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla Türkiye’ye saldırmaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB’nin çıkarlarını riske atmaktadır" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Fransa ve Macron hakkında, "Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Akdeniz’de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemek Macron’un haddine değildir" cümlesi yer aldı.

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