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Türkiye Dışişleri Bakanlığı: KKTC'nin açıklamalarını destekliyoruz

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Dışişleri Bakanlığı: GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketler, Kıbrıs Türkleri’nin Ada’nın ortak sahibi olduğunu, Ada’nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakla
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: KKTC'nin açıklamalarını destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz’de bazı uluslararası petrol şirketleri ile yaptığı doğalgaz gelir paylaşımı anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

"Türkiye Kıbrıs Türklerin haklarını kimseye yedirmeyecektir"

Bakanlık, açıklamada, anlaşmayla ilgili KKTC makamlarının yaptığı açıklamaları paylaştığını ve desteklediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: 

"Sözkonusu anlaşma, Ada’nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerinin haklarının GKRY tarafından gasp edilmeye devam edildiğini gösteren somut bir örnektir. Zira, anlaşmada Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmadığı ve Kıbrıs Türklerine gelir paylaşımında pay verilmediği anlaşılmaktadır. Bu, hem bizim hem de KKTC için kabul edilemez bir durumdur.

GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketler, Kıbrıs Türkleri’nin Ada’nın ortak sahibi olduğunu, Ada’nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu görmezden gelerek hareket edemez.

Bu nedenle Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendi haklarının yanısıra, Kıbrıs Türklerinin de haklarını korumak için takındığı ilkeli ve kararlı duruşunu aynen devam ettirecek ve bunun için gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün ifade ettiği üzere, Türkiye Kıbrıs Türklerin haklarını kimseye yedirmeyecektir."

"Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz de çalışmalarına yakın zamanda başlayacaktır"

Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağının vurgulandığı açıklamada Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin yakın zamanda çalışmalarına başlayacağı bilgisi yer aldı: 

"Bu çerçevede Türkiye, Rum tarafı tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmediği veya Ada’nın eşit ortağı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda karar alma mekanizmalarına ve gelir paylaşımına dahil etmediği sürece, Kıbrıs Türklerinin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edecektir. Bu bağlamda Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz de KKTC’nin Türkiye Petrollerine 2011 yılında verdiği ruhsat sahalarında sondaj çalışmalarına da yakın zamanda başlayacaktır.

Bu vesileyle, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarı sorumsuzca riske atmaktan çekinmeyen, Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan, işbirliği tekliflerini reddeden ve tüm uyarılarımıza rağmen tek taraflı faaliyetlerinden vazgeçmeyen tarafın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu bir kez daha uluslararası topluma hatırlatmak isteriz."

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