Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınadı.

"ABD DENGELERİ KKTC HİLAFINA BOZDU"

Bakanlık'ın resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "GKRY’nin geçtiğimiz Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının sözkonusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği belirtilen açıklamada, ABD'nin 2022 yılında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozduğu, bu son adımların da Rum tarafını silahlanmaya teşvik ettiği belirtildi.

ANAVATAN VE GARANTÖRLÜK VURGUSU

Açıklamada Washington'un tutumu eleştirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"ABD’yi, bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu politikasını gözden geçirmeye ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Anavatan ve garantör Türkiye’nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."