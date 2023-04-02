  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

»
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınadı.

"ABD DENGELERİ KKTC HİLAFINA BOZDU" 

Bakanlık'ın resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "GKRY’nin geçtiğimiz Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının sözkonusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Konuya ilişkin  KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği belirtilen açıklamada, ABD'nin 2022 yılında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozduğu, bu son adımların da Rum tarafını silahlanmaya teşvik ettiği belirtildi. 

 ANAVATAN VE GARANTÖRLÜK VURGUSU 

 Açıklamada Washington'un tutumu eleştirilerek, şu ifadelere yer verildi: 

"ABD’yi, bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu politikasını gözden geçirmeye ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz. 

Anavatan ve garantör Türkiye’nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de sosyal medya şirketlerine yönelik düzenleme yürürlükte01 Nisan 2023 Cumartesi 12:30
  • BM: Türkiye’deki depremlerin ardından gıda üretiminde yüzde 20’den fazla kayıp yaşandı01 Nisan 2023 Cumartesi 10:46
  • YSK Başkanı’na sigorta hakemliği01 Nisan 2023 Cumartesi 09:58
  • Ünlü isimler depremzede öğrenciler için buluştu31 Mart 2023 Cuma 19:16
  • Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu mesajı31 Mart 2023 Cuma 18:39
  • Türkiye’de Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı31 Mart 2023 Cuma 18:27
  • MetroPOLL’den üç anket.. Kim önde?31 Mart 2023 Cuma 18:17
  • Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer'in ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü31 Mart 2023 Cuma 17:44
  • TBMM Genel Kurulu’nda Tatar’a yapılan saldırı girişimine değinildi31 Mart 2023 Cuma 12:22
  • Tunceli'de komünist başkandan işçilere yüzde 85 zam; çalışma saatleri 7 saate düşüyor31 Mart 2023 Cuma 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti