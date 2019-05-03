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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO devir teslim törenindeki gerilime ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, NATO komutanlık devir teslim töreninde yaşanan gerilimle ilgili açıklama yaparak, 'Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine yarar sağlamayacağı açıktır.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO devir teslim törenindeki gerilime ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, NATO komutanlık devir teslim töreninde yaşanan gerilimle ilgili açıklama yaparak, 'Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine yarar sağlamayacağı açıktır. NATO makamlarını, tüm İttifak yapılarının kollektif kararlara ve iki örgüt arasındaki Uzlaşılmış Çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin bugün gerçekleşen NATO komutanlık devir teslim törenini terk etmesiyle ilgili açıklama geldi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Belçika’nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün (3 Mayıs) tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer AB üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY’nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir.

SHAPE Karargahının kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınıyoruz. Anılan karargahın, Türkiye dahil, NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz.

Bu gelişmeden haberdar olmamız üzerine, sözkonusu devir teslim törenine ülkemizce iştirak edilmemiştir. SHAPE karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır.

Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine yarar sağlamayacağı açıktır. NATO makamlarını, tüm İttifak yapılarının kollektif kararlara ve iki örgüt arasındaki Uzlaşılmış Çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz."

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