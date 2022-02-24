Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için açıklama

Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır," dedi.