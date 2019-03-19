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Türkiye Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a cevap

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy "Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan açıklama son derece talihsiz" dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'deki konuşmasına atfen Yunanistan'ın yaptığı açıklamaya ilişkin "Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'deki seçim çalışmalarında yaptığı konuşmaya atfen Yunanistan'ın yaptığı açıklamanın anlaşılamadığını, içerik ve zamanlama açısından "yadırgandığını" belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen pazar günü düzenlenen İzmir mitinginde, Anadolu'nun Yunan işgal teşebbüsünden kurtuluşuna vurgu yapmış, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bunun üzerine açıklama yayınlamıştı.

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