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Türkiye Dışişleri'nden Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri ele alındı

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı ile ilgili, "Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu toplantıda ele alınmıştır" açıklamasını yaptı.
Türkiye Dışişleri'nden Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri ele alındı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı ile ilgili, "Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu toplantıda ele alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye gündemiyle 17. kez Astana'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

"Terörizmle mücadele konuları ele alınmıştır"

Toplantı'nın 17'ncisinin 21-22 Aralık'ta Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Toplantıda siyasi süreçteki son gelişmeler, İdlip'teki durum, insani yardımlar ve terörizmle mücadele konuları ele alınmıştır. Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sükunetin korunmasının önemini vurgulamışlar ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişlerdir" denildi.

"Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu ele alınmıştır"

Toplantıda ayrıca Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı yapıların sivillere yönelik artan saldırılarının ve baskıdan duyulan derin endişenin beyan edildiği, bu bağlamda Türkiye tarafından PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede kararlılığın vurgulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin 7'nci turunun en kısa zamanda Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır. Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu da toplantıda ele alınmıştır. Taraflar, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizmişlerdir. Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Görüşmede, Çalışma Grubu tarafından 6'ncı proje çerçevesinde, gözaltında tutulan bazı kişilerin 16 Aralık'ta karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır."

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