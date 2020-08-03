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Türkiye Dışişleri'nden DSG ile petrol anlaşmasına tepki: Kabul edilemez

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Türkiye Dışişleri'nden DSG ile petrol anlaşmasına tepki: Kabul edilemez
Türkiye Dışişleri'nden DSG ile petrol anlaşmasına tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ABD'li bir şirketin Demokratik Suriye Güçleri'yle (DSG) petrol anlaşması yapmasına ilişkin "Kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) ABD'li şirketle yaptığı petrol anlaşmasıyla ilgili DIşişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri”nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik “Delta Crescent Energy LLC” adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir.

PKK/YPG bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir.

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez"

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