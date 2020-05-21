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Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı: Salgın nedeniyle bu yıl Bayram Namazı kılınmayacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda bu sene bayram namazı kılınmayacağı bildirildi.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı: Salgın nedeniyle bu yıl Bayram Namazı kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda bu sene bayram namazı kılınmayacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek o günün bayram günü olduğunu ailesiyle birlikte idrak edecektir. Yukarıda açıklandığı gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı niyetiyle, dileyenler de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceklerdir" denildi.

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