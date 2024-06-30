Türkiye doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde Türk kıta sahanlığını 10’un üzerinde delme girişimi, bugüne kadar askeri ve diplomatik yollarla engellendiği öne sürüldü.

Bu konuda son gerilim ise C/S Teliri adlı İtalyan kablo döşeme gemisinin Mısır, İsrail, GKRY ve Yunanistan arasındaki kablo anlaşması çerçevesinde Akdeniz’de yürüttüğü çalışma sırasında yaşandı. GKRY’ye ait Larnaka istasyonu tarafından 23 Haziran’da Teliri’nin faaliyet bölgesiyle ilgili Navtex ilan edildi.

Milliyet'ten Aydın HAsan'ın haberine göre , MA92-250/24 numaralı duyuruda, Temmuz ayı içinde Doğu Akdeniz’de koordinatları bildirilen geniş bir sahada kablo döşeme faaliyeti yapılacağı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı 24 Haziran’da 0590/24 ve 592/ 24 numaralı iki Navtex yayınlandı.

YETKİSİZ İSTASYON VURGUSU

İlk Navtex’te, GKRY’nin duyurusuna ilişkin “Yetkisiz istasyon tarafından yayınlanan sahanın bir kısmı Türk Navtex servis sahası ve Türk kıta sahanlığı içindedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, MA92-250/24 nolu Navtex duyurusu ile kanunsuz iddialarını meşrulaştırma çabaları geçersizdir ve Türkiye tarafından kabul edilmemiştir, edilmeyecektir” denildi. İkinci Navtex’te de, Teliri gemisinin kablo döşeme çalışması yapacağı Türk kıta sahanlığı içinde kalan alanın koordinatları verildi. Bu duyuruda, kablo çalışmasının 1 - 21 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

KOORDİNATLAR KORUNDU

Türkiye’nin Navtex’leri, Yunanistan ile GKRY’de rahatsızlığa neden oldu. Hafta başında başlayan Navtex gerilimi sürerken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antalya İstasyonu, cuma gece 23.44’te Teliri’nin çalışmasıyla ilgili duyurusunu güncelledi. Bu duyuruda, faaliyetin 29 Haziran - 21 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ancak geminin çalışacağı alana ilişkin bir önceki Navtex’teki koordinatlar aynen korundu.