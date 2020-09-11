Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

Doğu Akdeniz'deki yeni NAVTEX ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi.

Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı.

Daha önceki NAVTEX ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir. NAVTEX ilanı bu cihaz üzerinden yapılan denizcilik "uyarı notu" olarak biliniyor.

Denizcilerin kullandığı bu mesaj, tatbikat ve sismik araştırma gibi çalışmalar öncesinde yayınlanıyor. NAVTEX mesajında, çalışma veya tatbikat yürütülecek tarih, saat dilimi ile koordinatlar yer alıyor. Bölgede seyir halinde olan gemilerin, ilan edilen bu koordinatlara girmemesi veya belirli bir mesafede seyirlerini sürdürmeleri amacı taşıyor.